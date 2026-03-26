Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Gestohlene Kupferrohre sichergestellt

Stade (ots)

Am Mittwoch gegen 03:15 Uhr kam einer Funkstreife der Polizei Buxtehude an der Einmündung Bahnhofstraße / Gildestraße ein schwarzer Opel Vectra entgegen, besetzt mit einem Mann. Die Beamten entschieden sich für eine Kontrolle des Fahrzeugs und wendeten den Streifenwagen. Der Fahrer des Opel bemerkte dies offenbar, denn er fuhr in eine Parkbucht und rannte zwischen Wohn- und Geschäftshäusern in die Dunkelheit davon. Er konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Im zurückgelassenen Opel entdeckten die Beamten den mutmaßlichen Grund, weshalb der Fahrer nach Erblicken der Polizei geflohen war: Im Kofferraum des Vectras befanden sich diverse Fallrohre aus Kupfer. Der unverschlossene Opel wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Der flüchtige Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß

- trug eine Cap, ein dunkles Oberteil und eine Jeans

- hatte sein Mobiltelefon in der Hand

Gegen 07:20 Uhr meldete sich der Hausmeister der Halepaghen-Schule in der Konopkastraße bei der Polizei und teilte den Diebstahl kupferner Fallrohre vom Schulgelände mit.

Am Mittwochnachmittag meldete schließlich ein in der Bahnhofstraße ansässiges Geldinstitut den Diebstahl eines kupfernen Fallrohrs.

Die örtliche Nähe zwischen den Tatorten und dem Antreffort des Opel Vectra lässt die Ermittler aus Buxtehude einen Zusammenhang vermuten. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Wem ist in der Nacht zu Mittwoch in Buxtehude ein schwarzer Opel Vectra Kombi, Erstzulassung 2004, mit polnischer Zulassung aufgefallen? Weiter bitten die Ermittler um Hinweise zu verdächtigen Personen, die für die Diebstähle infrage kommen könnten. Hinweise werden unter 04161/6470 entgegengenommen.

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