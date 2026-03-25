Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Balje/Oberndorf: Ausgebranntes Wrack am Deich entdeckt - Spur führt zu Einbruchdiebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

Am Samstagvormittag (21.03.) wurde der Polizei ein ausgebranntes Auto am Außendeich in Balje gemeldet. Eine Streife suchte den Brandort auf und traf dort auf die erkalteten Überreste eines ausgebrannten Opel Corsa. Im Umfeld des Wracks waren diverse Brems-, Schleuder- und Blockierspuren sichtbar. Zudem fanden sich Spurrillen in der Grasnarbe und ein Übergang vom Pflaster auf den Deich, welcher offenbar als Rampe missbraucht worden war und wo der Corsa mehrfach aufgesetzt sein dürfte. Zudem wurde eine über 50 Meter lange Ölspur festgestellt.

Die rücksichtslose Fahrt und der Fahrzeugbrand dürften sich den Ermittlungen zufolge in der Nacht zu Samstag ereignet haben. Die Auffindesituation ließ den Schluss zu, dass das Fahrzeug nach Fahrtende vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein könnte. Das Feuer war offenbar von niemandem bemerkt worden. Das Wrack wurde abgeschleppt und konnte bald einem Einbruchdiebstahl in Oberndorf (LK Cuxhaven) zugeordnet werden, welcher der Polizei am 19. März gemeldet worden war. Bei diesem wurde u. a. eben dieser orangefarbene Opel Corsa E, Erstzulassung 2017, entwendet.

Die Polizei Hemmoor hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat vor dem vergangenen Wochenende rund um Oberndorf und Balje einen orangen Opel Corsa mit CUX-Kennzeichen wahrgenommen? Die Fahrt am Außendeich und die mutmaßliche Spurenbeseitigung durch Brandstiftung lassen den Verdacht aufkommen, dass es sich um einen oder mehrere regionale Täter handeln könnte. Hinweise bitte an die Polizei unter 04771/6070.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell