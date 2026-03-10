Feuerwehr Minden

FW Minden: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde in der Nacht zu Dienstag um 4:05 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bereits auf der Anfahrt gab es die Rückmeldung über einen verrauchten Treppenraum und 116 wohnhaft gemeldeten Personen. Mit dieser Information wurde eine Alarmstufenerhöhung vorgenommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine Verrauchung im Keller wahrgenommen und eine Vielzahl von Bewohnern befand sich auf dem offenen Laubengang vor den Wohnungen. Sofort wurde mit der Brandbekämpfung unter Atemschutz im Keller begonnen und Belüftungsmaßnahmen für den Treppenraum eingeleitet. Es wurden ca. 30 Personen unverletzt über die Treppe ins freie geführt, alle weiteren Bewohner konnten sicher in Ihren Wohnungen verbleiben.

Nach der Meldung "Feuer aus" wurden die betroffenen Bereiche vom Rauch mit zwei Überdrucklüftern befreit und aus Sicherheitsgründen alle Wohnungen welche zur Zeit des Feuers die Fenster geöffnet hatten durch die Feuerwehr kontrolliert. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt und zwei Stunden nach der Alarmierung konnten die letzten Kräfte die Einsatzstelle im Eckermannweg verlassen. Bei diesem Einsatz arbeiteten Kräfte der Einheiten Bölhorst, Stadtmitte sowie Todtenhausen, die Sondergruppe IuK, 2 Rettungswagenbesatzungen, 1 Notarzt und die Berufsfeuerwehr zusammen.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell