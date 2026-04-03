Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe, 69-jähriger Jürgen P. aus Bad Hersfeld vermisst - neu mit Bild

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Fulda (ots)

Fulda Bad Hersfeld. Herr P. wurde zuletzt am Mittag des 02.04. in seinem Seniorenheim in Bad Hersfeld gesehen. Herr P. ist auf einen Rollator sowie Medikamente angewiesen.

Herr P. wird beschrieben als circa 175cm groß, normale Statur mit kurzen grauen Haaren. Er ist wahrscheinlich mit einer Jogginghose, einem T-Shirt und einer dünnen Jacke bekleidet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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