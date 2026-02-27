PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Werkstatt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026), betrat ein männlicher Täter, gegen 00:10 Uhr das Gelände einer Werkstatt in der Mörschgewanne (nahe Erbachstraße) in Ludwigshafen. Dort entwendete er unteranderem einen Laptop, Münzen und eine Luftdruckpistole. Durch eine Überwachungskamera konnte der Täter aufgezeichnet werden, dieser trug zum Tatzeitpunkt eine auffällige Jogginghose sowie Badelatschen.

Wer konnte zum Tatzeitpunkt Beobachtungen im Umfeld der Werkstatt in der Mörschgewanne machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

