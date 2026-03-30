LPI-GTH: Leicht verletzt

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Am Nachmittag des 28. März befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Renault die K54 von Gillersdorf in Richtung Großbreitenbach als er mit seinem Pkw ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und überschlug sich. Der Renault kam auf dem Dach zum Liegen. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und kam ...

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