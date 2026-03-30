LPI-GTH: Leicht verletzt
Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 19-jähriger Fahrer einer Yamaha befuhr am Abend des 27. März die Wachsenburgstraße in Richtung Friedensallee. Ein 26-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Renault in entgegengesetzte Richtung. Als der 26-Jährige beabsichtigte im Bereich der Theo-Neubauer-Straße abzubiegen, übersah er offenbar den Zweiradfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. (jd)
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