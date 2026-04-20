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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisster aus Rosengarten aufgefunden

Aalen (ots)

Rosengarten: Vermisster aufgefunden

Der 21-Jährige, der seit Freitagabend aus Rosengarten vermisst wurde, wurde heute in Schwäbisch Hall angetroffen. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er entsprechender medizinischen Behandlung zugeführt.

Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise, die aus der Bevölkerung eingegangen sind.

Ursprungsmeldung:

Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

19.04.2026, 09:06 Uhr

Aalen Rosengarten: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Bereits seit Freitagabend wird ein 21-Jähriger aus Rosengarten/Rieden vermisst. Sein Pkw konnte am Samstag auf einem Feldweg zwischen Rieden und Sanzenbach aufgefunden werden. Von dem 21-Jährigen fehlt nach wie vor jede Spur.

Eine Absuche des Bereichs mit Rettungssuchhunden verlief bereits erfolglos. Deswegen ist zur Unterstützung der Suchmaßnahmen derzeit ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der vermisste 21-Jährige ist ca. 180 cm groß, schlank und hat kurze blonde Haare. Vermutlich trägt er eine scharze Jeans und einen schwarzen Pullover.

Hinweise, die zum Auffinden des 21-Jährigen führen könnten, werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 4000, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/5800 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de https://www.polizei-bw.de/

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-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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