Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Sachbeschädigung - Unfallflucht - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch

Unbekannte haben sich in den letzten zwei Wochen gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Burgstallstraße verschafft. Im Gebäudeinneren wurden die Decken aufgerissen und anschließend diverse Kabel herausgerissen und entwendet. Über den Schaden sowie das Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Neresheim/Ohmenheim: Kennzeichen entwendet

In der Fliederstraße wurden von einem dort abgestellten Opel, zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 11:40 Uhr, das vordere und hintere Kennzeichen AA-SV 2410 entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte zwischen Mittwoch und Samstag, 11:20 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Ulmer Straße einen dort geparkten PKW. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Aalen: Geräteschuppen beschädigt

Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, wurde in der Humboldtstraße an einer dortigen Schule eine Holztür zu einem Geräteschuppen beschädigt. Es wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Baustelle

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr drangen unbekannte Diebe vermutlich über ein vorhandenes Baugerüst in den Baustellenbereich des Berufsschulzentrums in der Heidenheimer Straße ein. Sie brachen eine Stahltür auf und gelangten so in das Gebäude. Hier wurde jedoch nichts entwendet. Letztendlich wurden im Außenbereich der Baustelle diverse Gegenstände entwendet. Unter anderem befanden sich darunter zwei Titanbrenner, zwei Schaumpistolen, Dämmplatten, Asbest-Staubsauger der Marke Kärcher, zwei Kabeltrommeln der Marke Würth, Schutzanzüge, Staubmasken, und andere Kleinteile. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 2900 Euro geschätzt. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Telefonnummer 07171 7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Firmenräumlichkeiten

Indem ein Fenster aufgehebelt wurde, drang ein Einbrecher zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, in eine Firma in der Gutenbergstraße ein. In den Räumlichkeiten wurden Werkstatttüren aufgehebelt und diverse Schränke und Schubladen geöffnet. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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