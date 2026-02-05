LPI-G: (LK ABG) Promillegrenze gibt es auch für Radfahrer (0030825/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 04.03.2026 gegen 23:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 46-jährigen Fahrradfahrer in der Pappelstraße in Altenburg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille - deutlich über dem erlaubten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DL)
