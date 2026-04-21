Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Abschlussmeldung des Polizeipräsidiums Aalen zu den Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der Speedweek 2026

Aalen (ots)

Abschlussmeldung des Polizeipräsidiums Aalen zu den Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der Speedweek 2026

Das Polizeipräsidium Aalen hat sich an der Speedweek 2026 beteiligt und in der Woche vom 13.04.2026 bis zum 19.04.2026 verstärkt die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten im Straßenverkehr überwacht. Hierbei stellten die Polizeibeamten insgesamt 499 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 229 Fällen wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um bis zu 20 km/h überschritten, in 249 Fällen lag die Geschwindigkeit zwischen 21-40 km/h über dem erlaubten Höchstwert und in 21 Fällen wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mindestens 40 km/h überschritten. Daraus ergaben sich insgesamt 26 Fahrverbote.

Im Ostalbkreis beanstandeten die Polizeibeamten insgesamt 119 Verkehrsteilnehmer wegen überhöhter Geschwindigkeit, im Rems-Murr-Kreis waren es 194 Fahrzeugführer und im Landkreis Schwäbisch Hall waren es 58 Verkehrsteilnehmer, welche zu schnell unterwegs waren. Insgesamt 128 Verstöße wurden durch die Verkehrspolizei landkreisübergreifend festgestellt und können nicht einzelnen Landkreisen zugeordnet werden.

Ein besonderer Schwerpunkt der Speedweek stellte der Speedmarathon am Mittwoch, dem 15.04.2026, dar. Besonders an diesem Tag wurde der Fokus der Polizei und der Behörden auf die Geschwindigkeitsüberwachung gelegt. Von polizeilicher Seite wurden allein an diesem Tag 261 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und beanstandet. Geschwindigkeit ist weiterhin die häufigste Unfallursache innerhalb des Polizeipräsidiums Aalen und auch die hohe Anzahl an Verstößen zeigt, dass die Polizei hier weiterhin tätig sein muss.

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