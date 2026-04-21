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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Mülleimer in Brand gesteckt - Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Mülleimer angezündet

Auf einem Schulhof in der Rauchbeinstraße wurde zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, ein Mülleimer in Brand gesetzt und dadurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise auf den oder die unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Rosenberg/Tannenbühl: Steinmauer beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag, gegen 10 Uhr, beim Rückwärtsfahren eine Steinmauer im Tannenbühel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07931/9300 zu melden.

Oberkochen: Mit Linienbus kollidiert

Am Montag wollte ein 56-jähriger PKW-Fahrer gegen 14:30 Uhr in der Heidenheimer Straße ausparken. Hierbei kollidierte er mit einem, auf der Heidenheimer Straße fahrenden, Linienbus. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Ellwangen: Vom Unfallort entfernt

Ein 70-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 7:45 Uhr, die B290 in Richtung Ortsmitte. Als ein bislang unbekannter Traktorfahrer mit seinem Anhänger an der Einmündung zur L1060 nach Adelmannsfelden abbiegen wollte, blieb dieser mit seinem Anhänger an dem Anhänger des PKWs des 70-Jährigen hängen. Hierbei wurde dieser beschädigt. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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