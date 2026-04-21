Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch & Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Bäckerei in der Stuttgarter Straße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht in die Räumlichkeiten der Bäckerei, hinterließen aber Sachschaden im niederen dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Spiegelberg: Vermisstenfahndung

Seit Dienstag (14.04.2026) wird ein 44-jähriger Mann aus Spiegelberg vermisst. Näheres zur Öffentlichkeitsfahndung sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/spiegelberg-lkr-backnang-vermisstenfahndung/

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