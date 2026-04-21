POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch & Vermisstenfahndung
Aalen (ots)
Waiblingen: Versuchter Einbruch
Zwischen Samstagabend und Montagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Bäckerei in der Stuttgarter Straße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht in die Räumlichkeiten der Bäckerei, hinterließen aber Sachschaden im niederen dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.
Spiegelberg: Vermisstenfahndung
Seit Dienstag (14.04.2026) wird ein 44-jähriger Mann aus Spiegelberg vermisst. Näheres zur Öffentlichkeitsfahndung sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/spiegelberg-lkr-backnang-vermisstenfahndung/
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