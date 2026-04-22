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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Leutenbach - Weiler zum Stein: Unfallflucht

Zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 12 Uhr wurde in der Straße In den Vogelgärten ein geparkter Opel von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Verkehrsunfall im Leutenbachtunnel

Ein 33-jähriger Fahrer eines Schwertransports befuhr am Montag kurz vor 10 Uhr die B 14 in Richtung Backnang. Hierbei streifte das Gespann die Tunneldecke, wodurch ein Metallteil abgerissen wurde. Dieses hing zunächst noch an einem Kabel in einer Höhe von ca. 2,50 Meter. Mehrere nachfolgende Lkw wurden im Bereich der Frontscheibe bzw. des Dachaufbaus durch das Metallteil beschädigt. Nachdem dieses abgerissen wurde, fuhren noch mehrere Pkw über das Metallteil und wurden ebenfalls beschädigt. Eventuelle weitere Geschädigte, die bisher noch keinen Kontakt mit der Polizei hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Verkehrsunfall

Am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr missachte ein 22-jähriger Smart-Fahrer an der Kreuzung Wilhelm-Maybach-Straße / Silcherstraße die Vorfahrt eines 24-jährigen Mitsubishi-Lenkers und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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