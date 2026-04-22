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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gartenhaus aufgebrochen - Linienbus fährt auf PKW auf

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Linienbus fährt auf PKW auf

Am Mittwochmorgen fuhr ein 59-jähriger Lenker eines Linienbusses in der Weißensteiner Straße aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Mercedes auf, der von einer 32-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf einen weiteren Mercedes eines 41-Jährigen aufgeschoben. Dieser Mercedes prallte letztendlich noch gegen einen Seat eines 48-Jährigen Fahrers. An den vier Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ruppertshofen: Gartenhaus aufgebrochen

Zwischen Montagmorgen, 11 Uhr und Dienstagmorgen, 10 Uhr, wurde im Finkenweg eine ein Vorhängeschloss an einer Gartenhütte aufgebrochen und anschließend die Hütte betreten. Dort wurde ein Akkubohrer der Marke Metabo und eine Bohrmaschine der Marke Bosch entwendet. Der Gesamtwert des Diebsgutes beträgt etwa 480 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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