BPOL-KI: Kiel: Mann stürzt von Bahnbrücke - Zugverkehr eingestellt.
Kiel (ots)
Ein Mann stürzte am Abend des 19.04.2026 vom Brückengeländer im Bahnbereich beim Gewerbegebiet Stormarnstraße/Straße "Zum Brook" und verletzte sich dabei schwer. Der Zugverkehr wurde eingestellt.
Am 19.04.2026, gegen 19:30 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Kiel Kenntnis über eine Person, die im Bahnbereich beim Gewerbegebiet Stormarnstraße/ Straße "Zum Brook" von einer Brücke in den Bahnbereich gestürzt sei. Die Bahn stellte den Bahnbetrieb für den Bahnhof Kiel ein. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion begab sich unmittelbar zum Einsatzort und konnte dort einen neben den Gleisen liegenden Mann auffinden. Der wohnungslose 43-jährige Deutsche klagte über Schmerzen im linken Unterschenkel und merkte an, dass dieser wohl gebrochen sei. Ein Aufstehen war nicht möglich. Notarzt, Sanitäter und Feuerwehr wurden zur Rettung des Verunfallten hinzugezogen. Leider wollte er sich zunächst nicht behandelt lassen und verhielt unkooperativ und aggressiv gegenüber seinen Rettern. Ebenso waren die Angaben zum Unfallhergang unschlüssig und widersprüchlich. Der Mann wurde im Anschluss aus dem Gleisbereich zum Rettungswagen verbracht. Der Zugverkehr konnte danach gegen 19:50 Uhr wieder aufgenommen werden. Am Rettungswagen verhielt er sich weiter unkooperativ, so dass eine polizeiliche Begleitung in die Klinik erforderlich wurde. Nach der dortigen Versorgung und dem eindringlichen Hinweis, dass eine Nichtbehandlung des gebrochenen Unterschenkels lebensgefährlich sein könne, beruhigte sich 43-Jährige und die polizeilichen Maßnahmen wurden gegen 21:00 Uhr beendet.
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