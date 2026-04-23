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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu einer Firma in der Murrhardter Straße. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus den Kassen des Verkaufsraumes einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Der Polizeiposten Sulzbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07193 352.

Spiegelberg: Verkehrseinrichtungen beschädigt

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16.04. und Montag, 20.04. haben unbekannte Vandalen mehrere Verkehrszeichen und einen Straßenleitpfosten beschädigt. Die Verkehrseinrichtungen waren an der Rietenauer Straße auf Höhe Wetzsteinstollen aufgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Sulzbach unter der Rufnummer 07193 352.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag bis Mittwoch, 17 Uhr ein anthrazitfarbenes Mountainbike der Marke Cube, Modell "Touring Hybrid One 625" entwendet. Das Fahrrad war in der Nähe der L1197 auf dem Wanderparkplatz Hartwald abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert. Das Polizeirevier Fellbach ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugeninweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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