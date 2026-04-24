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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Waiblingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer befuhr mit seiner BMW am Donnerstag gegen 11:40 Uhr die L 1142 von Hegnach kommend in Richtung Waiblingen. Beim Überholen eines Mercedes eines 61 Jahre alten Autofahrers auf Höhe Kleinhegnach bemerkte er zu spät, dass dieser nach links abbiegen wollte, wodurch es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Motorrad kam. Der Motorradfahrer stürzte anschließend und verletzte sich, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Winnenden: Trunkenheitsfahrt

Ein 51 Jahre alter Ford-Fahrer wurde in der Nacht auf Freitag gegen 1:10 Uhr in der Hungerbergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Autofahrer, weshalb ein Alkoholtest bei ihm durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille, weshalb der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste.

Fellbach: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Autofahrer geflüchtet

Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Stuttgart auf der rechten Fahrspur. Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr zur gleichen Zeit die linke Fahrspur in selber Richtung. Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den Motorradfahrer. Dieser bremste stark, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, verlor anschließend die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Autofahrer wechselte anschließend wieder auf die linke Fahrspur und flüchtete von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer zog sich beim Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Motorrad wird auf 8000 Euro geschätzt. Beim Fahrzeug des geflüchteten Unfallverursachers soll es sich um einen dunklen Kleinwagen bzw. ein dunkles Mittelklassefahrzeug handeln. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum geflüchteten Autofahrer aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bisher Autofahrer in der Scillawaldstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Alfdorf: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr setzte ein 54-jähriger Lkw-Lenker seinen ca. 20 Meter langen Lkw aufgrund einer bevorstehenden Anlieferung in der Salzfeldstraße zurück. Trotz Rückfahrkamera übersah er eine wartende 63-jährige Mercedes-Lenkerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Pkw-Lenkerin leicht verletzt wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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