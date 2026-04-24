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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Bopfingen - Kerkingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstagabend gegen 18:55 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad Voge die Landesstraße 1070 von Kerkingen in Richtung Bopfingen. Er überholte einen PKW, obwohl ein anderes Auto entgegen kam. Er stieß mit dem entgegenkommenden PKW Skoda, der von einer 39-Jährigen gelenkte wurde, zusammen. Durch die Kollision erlitt der 47-Jährige schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein 12-jähriger Junge, der in dem PKW Skoda mitgefahren war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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