Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.04.2026: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer in Peine

Peine (ots)

Gegen 10:00 Uhr am 17.04.2026 kam es an der Kreuzung Wiesenstraße/ Ilseder Straße in Peine zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mitsubishi und einem Fahrrad. Die 73-jährige Autofahrerin bog von der Wiesenstraße nach rechts in die Ilseder Straße ein. Dabei kollidierte sie mit einem 80-Jährigen, der mit dem Fahrrad aus Richtung Feldstraße kommend die Ilseder Straße kreuzte, wobei er den Rad- und Fußgängerüberweg nutzte. Nach ersten Ermittlungen geriet der Radfahrer bei dem Zusammenstoß unter das Auto. Er wurde mit schwersten Verletzungen ins Peiner Klinikum transportiert. Dort erlag er diesen Verletzungen später. Der Unfallbereich ist während der Unfallaufnahme phasenweise gesperrt. Ein Gutachter ist ebenfalls beauftragt worden.

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