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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.04.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt bei unklarer Unfallsituation -Zeugen gesucht-

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße/Berliner Straße, 16.04.2026, gegen 22 Uhr.

Zum Unfallzeitpunkt befuhren zwei Pkw die Konrad-Adenauer-Straße und hatten beabsichtigt, nach links in Richtung Berliner Straße abzubiegen. Hierbei habe sich ein Mercedes im linken Linksabbiegerstreifen befunden, rechts neben dem Fahrzeug ein VW. Während des Abbiegevorganges kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge.

Die Schadenshöhe wird mit ca. 8.000 Euro angegeben.

Zum Unfallzeitpunkt war der Bereich noch deutlich frequentiert. Bei der Ermittlung der Unfallursache ist die Polizei Salzgitter auf Hinweisgebende angewiesen. Bitte setzen sie sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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