Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.04.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft sprengte Fahrausweisautomat auf.

Salzgitter, Immendorf, Am Berghof, 17.04.2026, 01:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte -offensichtlich unter Anwendung eines Detonationskörpers- einen Fahrausweisautomaten aufgesprengt und hierdurch erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Das Splitterfeld wurde über mehrere Meter verstreut. Es können keine Angaben gemacht werden, ob die Täterschaft Bargeld entwendet hatte. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Für die Spurensuche wurde die Tatortgruppe der Polizei eingesetzt.

Hinweisgebende, die insbesondere während der Tatphase auffällige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

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