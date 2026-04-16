PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.04.2026.

Edemissen (ots)

Öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung vor einem Geschäft -Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung-

Edemissen, Buchenkamp, 15.04.2026, 11:45 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es vor und in dem Geschäft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In Folge dieser Auseinandersetzung wurden drei Personen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt, ob bei der Tatausführung auch Schlagwerkzeuge eingesetzt wurden sowie das Tatmotiv. Im Zuge der nun durchzuführenden Ermittlungen wird der Tatablauf rekonstruiert. Nach der Tatausführung flüchteten die offensichtlichen Tatverdächtigen in einem dunklen Pkw.

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Diensthund am Einsatzort zugegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 13:16

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.04.2026.

    Salzgitter (ots) - Seniorin wurde Opfer eines Schockanrufes. Salzgitter, Bad, 14.04.2026 von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr. Bisherige Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass eine hoch betagte Seniorin einen Telefonanruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten hatte. In diesem Telefonat wurde der Frau mitgeteilt, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:44

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.04.2026.

    Salzgitter (ots) - Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel veröffentlicht für die Bereiche der Stadt Salzgitter und der Samtgemeinde Baddeckenstedt das Verkehrslagebild 2025. Anmerkung: Der zuständige Ansprechpartner, Herr Steinke, 05341/1897-258, steht für Sie bis -16 Uhr- telefonisch ...

    3 Dokumente
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren