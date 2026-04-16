Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.04.2026.

Edemissen (ots)

Öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung vor einem Geschäft -Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung-

Edemissen, Buchenkamp, 15.04.2026, 11:45 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es vor und in dem Geschäft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In Folge dieser Auseinandersetzung wurden drei Personen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt, ob bei der Tatausführung auch Schlagwerkzeuge eingesetzt wurden sowie das Tatmotiv. Im Zuge der nun durchzuführenden Ermittlungen wird der Tatablauf rekonstruiert. Nach der Tatausführung flüchteten die offensichtlichen Tatverdächtigen in einem dunklen Pkw.

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Diensthund am Einsatzort zugegen.

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