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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.04.2026.

3 Dokumente

Salzgitter (ots)

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel veröffentlicht für die Bereiche der Stadt Salzgitter und der Samtgemeinde Baddeckenstedt das Verkehrslagebild 2025.

Anmerkung: Der zuständige Ansprechpartner, Herr Steinke, 05341/1897-258, steht für Sie bis -16 Uhr- telefonisch für Rückfragen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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