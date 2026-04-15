Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.04.2026.

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Salzgitter (ots)

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel veröffentlicht für die Bereiche der Stadt Salzgitter und der Samtgemeinde Baddeckenstedt das Verkehrslagebild 2025.

Anmerkung: Der zuständige Ansprechpartner, Herr Steinke, 05341/1897-258, steht für Sie bis -16 Uhr- telefonisch für Rückfragen zur Verfügung.

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