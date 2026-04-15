POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.04.2026.
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- Jahrespressebericht2025Baddeckenstedt.pdf
PDF - 52 kB
- Jahrespressebericht2025StadtSZ.pdf
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- HandoutVerkehrslagebild2025StadtSalzgitter.pdf
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Salzgitter (ots)
Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel veröffentlicht für die Bereiche der Stadt Salzgitter und der Samtgemeinde Baddeckenstedt das Verkehrslagebild 2025.
Anmerkung: Der zuständige Ansprechpartner, Herr Steinke, 05341/1897-258, steht für Sie bis -16 Uhr- telefonisch für Rückfragen zur Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
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