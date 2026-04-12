Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 11.04.2026, 09:00 Uhr - 12.03.2026, 09:00 Uhr

38259 Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzter PErson Zeit: Samstag, 11.03.2026, 09:35 Uhr. Ort: 38259 Salzgitter-Flachstöckheim, Kreisstraße 25, Ortsaugang Flachstöckheim in Rtg. Groß Flöthe Hergang: Ein 12-jähriger Junge fährt mit einem E-Scooter vom Gehweg auf die Straße, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten. 26-jährige Pkw-Fahrerin kann einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasst das Kind frontal. Der Junge wird durch den Aufprall gegen die Windschutzscheibe und anschließend in den Straßengraben geschleudert. Er wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht und verbleibt dort stationär. Der Sachschaden beträgt ca. 5200,00 Euro.

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