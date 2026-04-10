Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.04.2026.

Salzgitter (ots)

Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.

Salzgitter, Lichtenberg, Kreisstraße 40 zwischen den Ortsteilen Salder und Lichtenberg, 10.04.2026 gegen 15:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der 41-jährige Fahrer eines Pkw Audi die Kreisstraße 40, aus Richtung Salder kommend, in Richtung Lichtenberg befuhr. In Höhe der Sukopsmühle betrat zu diesem Zeitpunkt ein 76-jähriger Fußgänger offensichtlich unvermittelt die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Hierbei wurde er von dem Pkw des 41-jährigen Mannes erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Rettungshubschrauber verbrachte den verletzten Mann in ein Klinikum. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Für die Maßnahmen der Rettungskräfte und der Polizei musste der Unfallabschnitt vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

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