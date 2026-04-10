Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.04.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft entwendete mehrere Meter Kupferrohre.

Salzgitter, Lebenstedt, Wildkamp, 08.04.2026 11 Uhr bis 09.04.2026, 11 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte mehrere Meter Kupferstandrohr einer Regenrinne entwendet, die an der Außenfassade eines Pfarrhauses montiert war. Derzeit können keine Angaben zum Täter gemacht werden. Es ist ein Schaden von mindestens 500 Euro entstanden. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde.

Aus diesem Grund bitten wir um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05341 1897-0 an die Polizei in Satzgitter Lebenstedt.

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