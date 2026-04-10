Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.04.2026.

Salzgitter (ots)

Nach Taschendiebstahl ist ein Schaden in einer vierstelligen Schadenssumme entstanden.

Salzgitter, Bad, Am Pfingstanger, 09.04.2026 zwischen 16:00-16:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein unbekannter Tatverdächtiger in einem günstigen Moment aus der Handtasche der 45-jährigen Geschädigten eine vierstellige Summe an Bargeld entwendet hatte.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, dass die mitgeführten Hand- und Tragetaschen stets sicher und kontrolliert aufbewahrt werden sollten. Insbesondere raten wir davon ab, diese unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen liegen zu lassen. Umgehängte Taschen sollten mit dem Reißverschluss nach innen getragen und zusätzlich mit dem Arm oder der Hand gesichert werden. Nehmen sie immer nur so viel Bargeld mit, wie sie auch tatsächlich benötigen. Bewahren sie niemals ihre elektronische Geldkarte mit der dazugehörigen PIN zusammen auf, dies könnte zu unberechtigten Abbuchungen führen. Behalten sie auch stets ihr Umfeld im Blick, insbesondere bei Personen, die sich auffällig umsehen und Ausschau nach Wertsachen halten. Scheuen sie sich nicht, andere Personen um Unterstützung zu bitten, wenn es darum geht, auffällige Personen aus ihrer Anonymität herauszuholen.

Sie können jederzeit die Polizei um Rat und Hilfe bitten. Sollten sie Opfer nach Straftat werden, empfehlen wir ihnen dringend, eine Anzeige bei einer Polizeidienststelle zu erstatten.

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