POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.04.2026

Peine (ots) - Am 09.04.2026 gegen 06:10 Uhr wurde der Polizei in Peine gemeldet, dass es auf einem Firmengelände in Peine zu einem Betriebsunfall gekommen sei. Eine 48-jährige Mitarbeiterin ist von einem rangierenden LKW erfasst worden. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Rettungsdienst ...

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