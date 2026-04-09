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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.04.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in vier Gartenlauben in einem Kleingartenverein

Wolfenbüttel, Fümmelser Straße, 14.02.2026, 11:00 Uhr- 08.04.2026, 19:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu vier Gartenlauben in einem Kleingartenverein. Erlangt wurden Gegenstände im unteren dreistelligen Bereich. Eine konkrete Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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