POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.04.2026
Wolfenbüttel (ots)
Einbruch in vier Gartenlauben in einem Kleingartenverein
Wolfenbüttel, Fümmelser Straße, 14.02.2026, 11:00 Uhr- 08.04.2026, 19:00 Uhr
Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu vier Gartenlauben in einem Kleingartenverein. Erlangt wurden Gegenstände im unteren dreistelligen Bereich. Eine konkrete Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.
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