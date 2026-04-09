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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.04.2026: Arbeitsunfall mit tödlich verletzter Frau

Peine (ots)

Am 09.04.2026 gegen 06:10 Uhr wurde der Polizei in Peine gemeldet, dass es auf einem Firmengelände in Peine zu einem Betriebsunfall gekommen sei. Eine 48-jährige Mitarbeiterin ist von einem rangierenden LKW erfasst worden. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Rettungsdienst und Feuerwehr sind ebenfalls im Einsatz gewesen. Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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