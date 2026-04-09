POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.04.2026: Arbeitsunfall mit tödlich verletzter Frau
Peine (ots)
Am 09.04.2026 gegen 06:10 Uhr wurde der Polizei in Peine gemeldet, dass es auf einem Firmengelände in Peine zu einem Betriebsunfall gekommen sei. Eine 48-jährige Mitarbeiterin ist von einem rangierenden LKW erfasst worden. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Rettungsdienst und Feuerwehr sind ebenfalls im Einsatz gewesen. Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
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