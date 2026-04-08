Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 08.04.2026: Sachbeschädigung im Schulwald Wendeburg

Peine (ots)

Im Schulwald der Grundschule Wendeburg ist ein Toilettenhäuschen beschädigt worden. Im Zeitraum vom 20.03. - 31.03.2026 ist das Dach eines hölzernen Häuschens im Wald gewaltsam abgerissen worden, es ist vorerst nicht nutzbar. Außerdem sind zwei Informationstafeln aus dem Boden gezogen worden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Edemissen unter 05176 976480.

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