POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 6. April 2026
Wolfenbüttel (ots)
Wolfenbüttel OT: Fümmelse, Untere Dorfstraße 40
Brand eines Fachwerkhauses
Montag, 06.04.2026, gegen 04:05 Uhr
Am frühen Morgen des Montages kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung an einem Fachwerkhaus an der Unteren Dorfstraße in Wolfenbüttel-Fümmelse. Der Brand ist durch einen Nachbarn entdeckt worden. Die vier schlafenden Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Der Dachstuhl des Fachwerkhauses brannte komplett aus und das Obergeschoss wurde durch die Brandentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Fachwerkhaus ist aktuell aufgrund Einsturzgefahr nicht bewohnbar. Der Brandort wurde für polizeiliche Ermittlungen beschlagnahmt.
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