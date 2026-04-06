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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 6. April 2026

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel OT: Fümmelse, Untere Dorfstraße 40

Brand eines Fachwerkhauses

Montag, 06.04.2026, gegen 04:05 Uhr

Am frühen Morgen des Montages kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung an einem Fachwerkhaus an der Unteren Dorfstraße in Wolfenbüttel-Fümmelse. Der Brand ist durch einen Nachbarn entdeckt worden. Die vier schlafenden Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Der Dachstuhl des Fachwerkhauses brannte komplett aus und das Obergeschoss wurde durch die Brandentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Fachwerkhaus ist aktuell aufgrund Einsturzgefahr nicht bewohnbar. Der Brandort wurde für polizeiliche Ermittlungen beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Polizeikommissariat Wolfenbüttel
Dienstschichtleiter PHK Torbusch
Telefon: 0 53 31 / 93 31 15
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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