Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt vom 05.04.202

Ein Dokument

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Gefährliche Körperverletzung, Suthwiesenstraße im Bereich der dortigen kath. Pfarrkirche St. Joseph

Am 04.04.2026, gegen 21:40 Uhr, zeigt ein 15-jähriger Jugendlicher aus Salzgitter an, dass er an der oben genannten Tatörtlichkeit aus einer größeren Personengruppe heraus angegriffen worden sei. Die Unbekannten hätten ihn geschlagen und seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Ein Autofahrer habe den Vorfall beobachtet und den Tätern aus dem geöffneten Seitenfenster zugerufen, sie dabei aufgefordert, den Angriff zu unterlassen. Daraufhin seien die Personen in unbekannte Richtung geflüchtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf und den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen (Tel. 05341 1897-0).

Fischereiaufsicht stellt Angler ohne entsprechende Angelberechtigung

Am gestrigen Samstag, 04.04.2026, gegen 15:00 Uhr, führt die Fischereiaufsicht des ASV Fuhsetal eine Kontrolle ihrer Gewässer am Salzgittersee durch. Dabei stellt sie einen Angler fest, der ohne Gewässerkarte und entsprechende Angelberechtigung am dortigen Teich aufhältig war und sein Angelvorhaben vorbereitete. Es blieb in seinem Fall bei einem Angelversuch. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchtem Fischdiebstahl.

Diverse Ladendiebstähle und Hausfriedensbrüche enden mit Ingewahrsamnahme

Ein 21-jähriger Salzgitteraner fiel der Polizei am Samstag, 04.04.2026, gleich mehrfach im Innenstadtbereich von Salzgitter-Lebenstedt auf. Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt am Morgen und weiteren Diebstählen in einem Bekleidungsgeschäft, sowie in einer Drogerie, einer Körperverletzung in einem Kiosk und damit einhergehenden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, verbrachte der junge Herr den Abend zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell