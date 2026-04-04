Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 04.04.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

38239 Salzgitter, K12 zwischen Bleckenstedt und Sauingen Freitag, 03.04.26, ca. 20:50 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der Kreisstraße 12. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter befuhr mit seinem Pkw die K12 in Richtung Sauingen als ihm plötzlich ein Radfahrer ohne Beleuchtung und in Schlangenlinien fahrend entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Fahrzeugführer dem Radfahrer ausweichen und kollidierte mit der Leitplanke und einem Leitpfosten. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, sodass seine Personalien nicht festgestellt werden konnten. Am Pkw des Geschädigten sowie Leitplanke und -pfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5200 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet oder den Radfahrer gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Salzgitter Thiede unter 05341-941730 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Freitag, 03.04.26, ca. 14:45 38229 Salzgitter-Salder, Museumstraße

Am Freitagnachmittag wurden Beamte der Polizei auf den Fahrer eines E-Scooters in der Museumsstraße aufmerksam, da dieser ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der anschließenden Kontrolle versuchte sich der Fahrer zunächst durch eine kurze Flucht zu entziehen, konnte schließlich jedoch gestellt werden. Es handelte sich um einen 14-jährigen Jugendlichen aus Salzgitter. Die Beamten stellten fest, dass der E-Scooter über eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h verfügte und somit führerscheinpflichtig ist. Eine Fahrerlaubnis konnte der Jugendliche jedoch nicht vorweisen. Zudem verfügte der E-Scooter auch nicht über die vorgeschriebene Pflichtversicherung. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Der E-Scooter wurde zur technischen Begutachtung sichergestellt.

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