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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Fischwilderei, Feuerwehr Salzgitter-Bad rettet Tiere

38259 Salzgitter-Bad, Greifpark (ots)

Bislang unbekannter Täter spannt unbefugt ein Fischernetz durch das Gewässer im Greifpark. Dadurch verfangen sich mehrere Fische und Frösche im genannten Netz. Durch die Feuerwehr Salzgitter kann das Fischernetz aus dem Teich entfernt und die verfangenen Tiere gerettet werden. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden. Tel.: 05341-8250

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter POK Kilimann
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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