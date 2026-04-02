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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 02.04.2026

Wolfenbüttel (ots)

Brandereignis in einer Fahrradgarage

Wolfenbüttel, Neue Straße, 01.04.2026 gegen 22:30 Uhr

Durch einen aufmerksamen Anwohner können Flammen in einer Fahrradgarage festgestellt werden. Durch die freiwillige Feuerwehr Wolfenbüttel wurde das Feuer gelöscht und ein Ausbreiten verhindert. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht geschätzt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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