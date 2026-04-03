Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 03.04.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Raubdelikte

1. Donnerstag, 02.04.26, 12:55 Uhr

38226 Salzgitter, Parkanlage Albert-Schweitzer-Straße / Neißestraße

Zu einem gemeinschaftlichen Raub kam es am Donnerstagmittag in einer Parkanlage in der Albert-Schweitzer-Straße. Drei bislang unbekannte Täter sprachen das 48-jährige männliche Opfer aus Salzgitter an und fragten dieses, ob es Bargeld wechseln könne. Nachdem der Mann seine Geldbörse hervorholte, riss einer der Täter ihm diese gewaltsam aus der Hand und flüchtete. Das Opfer wollte den Täter verfolgen, wurde jedoch durch die anderen beiden Täter auf die Sitzgelegenheit geschubst und an der Verfolgung gehindert. Anschließend entkamen die drei Täter in Richtung Lichtenberger Straße. Dort konnte das Opfer später seine Geldbörse, allerdings ohne das darin zuvor befindliche Bargeld, auffinden. Es liegen vage Täterbeschreibungen vor. Es soll sich um drei Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahre gehandelt haben. Alle hätten ein sudosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt, gebrochenes deutsch gesprochen und seien relativ klein gewesen. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt; es ist ein Schaden in dreistellige Höhe entstanden.

2. Freitag, 03.04.26, 04:15 Uhr

38226 Salzgitter, Neißestraße / Schubertstraße

Zu einem weiteren Straßenraub kam es am frühen Freitagmorgen in der Neißestraße. Ein 63-jähriger Mann aus Salzgitter befand sich fußläufig auf dem Heimweg von einer Feierlichkeit. Auf der Straße wurde er plötzlich von einem unbekannten Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Anschließend wurde ihm seine Geldbörse samt Inhalt aus der Hosentasche entwendet. Das Opfer erlitt eine nicht unerhebliche Verletzung im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Täter wird als südländisch aussehend, auffallend groß, dunkel bekleidet und ca. 25 Jahre alt beschrieben. Im Rahmen einer Nachbereichsfahndung konnte er nicht mehr festgestellt werden. Durch die Polizei erfolgte eine Spurensuche / -sicherung am Tatort. Dem Opfer ist ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruchdiebstahl in Pkw

Donnerstag, 02.04.26, 10:20 - 11:00 Uhr 38229 Salzgitter, Peiner Straße

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Pkw in der Peiner Straße. Eine 75-jährige Frau aus Salzgitter parkte ihren Pkw auf dem Seitenstreifen in Höhe des Friedhofes und ließ ihre Handtasche im Fahrzeug zurück. Unbekannte Täter schlugen daraufhin die Seitenscheibe des Pkw ein und entwendeten die Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrgastraum. Ein in der Tasche befindliches Handy konnte später durch Angehörige der Geschädigten geortet und neben weiterem wertlosem Diebesgut auf einem Grünstreifen an einer Landstraße aufgefunden werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Es ist ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden.

Zu den drei beschriebenen Delikten sucht die Polizei Salzgitter noch Zeugen. Diese mögen sich telefonisch bei der Dienststelle in Salzgitter-Lebenstedt unter 05341-18970 melden.

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