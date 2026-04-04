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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Bushaltestelle durch glimmenden Zeitungsstapel beschädigt

38259 Salzgitter-Bad, Schlopweg, Bushaltestelle "Gemeindehaus" (ots)

Bislang unbekannter Täter entzündet einen Zeitungsstapel. Dieser wurde zuvor in der Bushaltestelle für die Auslieferung bereitgelegt. Durch den glimmenden Zeitungsstapel wurde die genannte Bushaltestelle beschädigt. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Tat oder einem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter-Bad zu melden. 05341-8250

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter POK Kilimann
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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