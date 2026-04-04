POL-SZ: Bushaltestelle durch glimmenden Zeitungsstapel beschädigt
38259 Salzgitter-Bad, Schlopweg, Bushaltestelle "Gemeindehaus" (ots)
Bislang unbekannter Täter entzündet einen Zeitungsstapel. Dieser wurde zuvor in der Bushaltestelle für die Auslieferung bereitgelegt. Durch den glimmenden Zeitungsstapel wurde die genannte Bushaltestelle beschädigt. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Tat oder einem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter-Bad zu melden. 05341-8250
Rückfragen bitte an:
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Dienstschichtleiter POK Kilimann
Telefon: 05341/ 825-0
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