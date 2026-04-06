POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 06.04.2026
Peine (ots)
Trunkenheit im Verkehr
Montag, 06.04.2026, 03:00 Uhr
31224 Peine, Sundernstraße
In den frühen Morgenstunden des Ostermontages fiel einer Funkstreifenbesatzung ein 27-jähriger Peiner auf, welcher mit seinem VW Golf die Sundernstraße in Peine befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.
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