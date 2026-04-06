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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 06.04.2026

Peine (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Montag, 06.04.2026, 03:00 Uhr

31224 Peine, Sundernstraße

In den frühen Morgenstunden des Ostermontages fiel einer Funkstreifenbesatzung ein 27-jähriger Peiner auf, welcher mit seinem VW Golf die Sundernstraße in Peine befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine

PHK Lars Falkenhain
Dienstabteilungsleiter
Telefon: 05171 / 99 90
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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