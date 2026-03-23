Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Streit eskaliert +++ Kind geschlagen +++ Zwei Fahrzeuge bei Sperrmüllbrand beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Streit eskaliert,

Wiesbaden, Bismarckring, Sonntag, 22.03.2026, 21:00 Uhr

(ro)Am Sonntagabend ist im Bismarckring ein Streit eskaliert. Im Verlauf von Streitigkeiten zwischen vier Personen soll eine 38-Jährige eine andere Frau gegen 21:00 Uhr mit einer Fahrradkette geschlagen und auch nach ihr getreten haben. Die 35-Jährige wurde hierbei verletzt. Der 40-jährige Begleiter der Angreiferin soll währenddessen mit einem Messer in Richtung des 31-jährigen Bekannten der Geschlagenen gestochen und diesen auch ins Gesicht geschlagen haben. Der 31-Jährige wurde durch das Messer nicht verletzt. Die 35-Jährige lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Das Angreifer-Duo flüchtete in Richtung Goebenstraße, die Personalien sind der Polizei bekannt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

2. Kind geschlagen,

Wiesbaden, Diltheystraße, Samstag, 21.03.2026, 16:20 Uhr

(ro)Zwei unbekannte Jugendliche haben am Samstagnachmittag ein Kind geschlagen. Der Junge hielt sich gegen 16:20 Uhr auf einem Sportplatz in der Diltheystraße auf, als er mit zwei Jugendlichen in Streit geriet. Einer soll ihm eine Ohrfeige, der andere einen Kinnhaken verpasst haben. Anschließend suchten die beiden etwa 16 Jahre alten Angreifer das Weite. Sie wurden als ca. 1,90 Meter groß, dünn, "westasiatisch" aussehend und mit dunklen lockigen Haaren beschrieben. Bekleidet seien sie mit schwarzen Jeans gewesen. Einer habe ein schwarzes, der anderes ein weißes T-Shirt und einen Oberlippenbart getragen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zwei Fahrzeuge bei Sperrmüllbrand beschädigt, Wiesbaden, Schultheißstraße, Sonntag, 22.02.2026, 04:11 Uhr

(jk)In Wiesbaden kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand eines Sperrmüllhaufens in der Schultheißstraße. Gegen 04:10 Uhr wurde dies der Polizei und der Feuerwehr gemeldet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zwei in der Nähe stehende Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

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