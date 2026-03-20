Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und dem Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

38-Jähriger nach Totschlag festgenommen, Wiesbaden, Hellmundstraße, Freitag, 20.03.2026, 13 Uhr

(da)Am Freitagabend kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einem Tötungsdelikt. Ein 38-Jähriger wurde festgenommen. Gegen 13 Uhr wurden Rettungskräfte zu einem verletzten Mann in die Hellmundstraße gerufen. Trotz entsprechender medizinischer Versorgung erlag der 68-Jährige kurze Zeit später seinen Verletzungen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann zuvor mit einem anderen Mann in Streit geraten war, der in eine gewaltsame Auseinandersetzung gemündet sein soll. Dieser hatte sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort entfernt, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen festgenommen werden. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Totschlags ermittelt. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Umstände und Hintergründe der Tat sind weiterhin Bestandteil der Ermittlungen. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

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