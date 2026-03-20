Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

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Wiesbaden (ots)

Frau tot in Wohnung aufgefunden - Verdacht eines Tötungsdelikts, Wiesbaden, Platter Straße, 14.03.2026

(pl)Am Samstag, den 14.03.2026, wurde in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Platter Straße die 77-jährige Frau R. tot aufgefunden. Polizei und Rettungskräfte begaben sich am Samstagmittag in die Wohnung, nachdem eine besorgte Nachbarin mitgeteilt hatte, dass sie die 77-Jährige Frau R. seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen habe. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Leiche der Frau. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die 77-Jährige Frau R. bereits einige Tage vor dem 14.03.2026 verstorben ist.

Für die Ermittlerinnen und Ermittler ist nun von Interesse, wann Frau R. zuletzt gesehen wurde. Wurden im Umfeld des Wohnhauses in der Platter Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611/ 345-4444 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

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