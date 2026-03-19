Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Trickbetrüger +++ Angriff mit Pfefferspray +++ Einbruch in Wohnung

Wiesbaden (ots)

1. Trickbetrug gegen Seniorin,

Wiesbaden, "Dambachtal", Mittwoch, 18.03.2026

(ck)Am gestrigen Mittwoch wurde ein Trickbetrug gegen eine Seniorin aus Wiesbaden in der Straße "Dambachtal" bekannt. Anfang Januar verschaffte sich der unbekannte Täter unter dem Vorwand Teppichverkäufer zu sein, Zutritt zu der Wohnung der Geschädigten. Durch eine Ablenkung konnte er die komplette Wohnung durchsuchen. Es wurden Schmuckstücke entwendet. Er wurde als etwa 165 cm groß, von schlanker Statur, ca. 40 Jahre alt und mit einem "südländischen Erscheinungsbild" beschrieben. Bekleidet war er mit einer beigen Kappe, einer Jacke und Hose, zusätzlich führte er eine Sporttasche mit zwei kleinen Teppichen mit. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Angriff mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 18.03.2026, 15:20 Uhr

(ck) Am Mittwochnachmittag, gegen 15:20 Uhr wurde ein Jugendlicher im Bereich des Einkaufszentrums am Bahnhof mit einem Pfefferspray angegriffen. Dem Angriff waren verbale und körperliche Streitigkeiten vorangegangen. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde auch das Mobiltelefon des Jugendlichen beschädigt. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in Wohnung

Wiesbaden-Biebrich, Heppenheimerstraße, Dienstag, 30.12.2025 bis Montag, 16.03.2026

(ck)In der Zeit von Dienstag, dem 30.12.2025 bis Montag, dem 16.03.2026, nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit des Geschädigten in Biebrich in der Heppenheimerstraße aus. Sie verschafften sich gewaltsam über die Balkontür Zutritt zur Wohnung und durchsuchten dort alle Räume. Es wurden Schmuck, elektronische Geräte und ein Musikinstrument entwendet.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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