Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Polizeibeamte +++ Körperverletzung +++ Einbrüche +++ Sachbeschädigung an Linienbus +++ Kostenlose Fahrradcodierungen

Wiesbaden (ots)

1. Betrüger erbeuten Bargeld,

Wiesbaden, A 3, Tank und Rast Medenbach Ost, Dienstag, 17.03.2026, 20:00 Uhr

(ck) Am Montagabend kam es an der A 3 auf der Tank und Rastanlage Medenbach Ost zu einem Betrug durch falsche Polizeibeamte. Zwei unbekannte männliche Personen traten gegen 20:00 Uhr, an ein Fahrzeugtransporter heran. Einer der beiden gab sich als "Polizeibeamter" aus und fragte den Geschädigten, ob er Bargeld dabei habe. Der Geschädigte händigte dem falschen Polizeibeamten einen Rucksack aus, aus dem dann Bargeld entwendet wurde. Die Täter entfernten sich mit einem silbernen Skoda Fabia mit dunklen Kotflügeln. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Medenbach unter (0611) 345 4140 und die Kriminalpolizei unter (0611) 345 2750 entgegen.

2. Körperverletzung bei Streitigkeiten,

Wiesbaden, Kirchgasse, Dienstag, 17.03.2026, 19:20 Uhr,

(ck) Am frühen Dienstagabend kam es in Wiesbaden in der Kirchgasse zu einer Auseinandersetzung von zwei Personengruppen im Alter von 22-27 Jahren. Dabei wurden auch beteiligte Personen mit einer Eisenkette geschlagen und verletzt. Ein unbekannter Täter flüchtete zu Fuß und war mit einem grauen Jogginganzug bekleidet.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden,

Am Dienstag kam es zur Feststellung von zwei Wohnungseinbrüchen.

(ck) Zwischen Montag, dem 09.03.2026 und Dienstag, dem 17.03.2026, nutzten unbekannte Täter in Dotzheim in der Straße "Weher-Köppel" die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam über eine Terassentür Zutritt zur Wohnung. Innerhalb der Wohnung wurden alle Räume und Schränke durchsucht. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Am späten Dienstagnachmittag, öffneten unbekannte Täter in Dotzheim, im Gartenweg gewaltsam einen Rollladen und verschafften sich dann über die Terassentür Zugang zum Einfamilienhaus. Innerhalb des Hauses wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbrüche in Gewerberäume,

Wiesbaden, Montag, 16.03.2026, von 14:30 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 08:25 Uhr

In der Zeit von Montag auf Dienstagmorgen kam es in Wiesbaden zu zwei Einbrüchen in Gewerberäume.

(ck) Im Zeitraum von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter in der Körnerstraße in ein Gewerbeobjekt ein. Innerhalb des Gebäudes wurden dann sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. In der Nacht von Montag auf Dienstag, verschafften sich unbekannte Täter in der Moritzstraße gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk. Die Räumlichkeiten des Kiosks wurden durchsucht und Bargeld entwendet.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Linienbus mit Glasflasche beworfen,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Mittwoch, 18.03.2026, 01:20 Uhr

(ck) Am frühen Morgen des Mittwochs, warf ein unbekannter Täter auf dem Kaiser-Friedrich-Ring eine Glasflasche gegen einen vorbeifahrenden Linienbus. Durch die Glasflasche wurde eine Scheibe am Bus zerstört. Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung der Reisingeranlagen und war mit einem Kapuzenpullover und einem gelben Rucksack bekleidet.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Kostenlose Fahrradcodierungen

Mit Beginn der Fahrradsaison 2026 bietet die Polizeidirektion Wiesbaden interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die Termine und das Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte der Homepage www.polizei.hessen.de. Bei der Codierung gravieren die Beamten und Beamtinnen eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen.

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