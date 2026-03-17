Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff mit Pfefferspray +++ Einbrüche +++ Dieseldiebstahl +++ Kupferdiebstahl

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden-Nordost, Unter den Eichen, Montag, 16.03.2026, 17:50 Uhr

(ck) Am Montagnachmittag kam es in Wiesbaden in der Straße "Unter den Eichen" zu einem Angriff mit Pfefferspray. Nach Angaben des 19-jährigen Geschädigten, wurde er, gegen 17:50 Uhr, unvermittelt durch einen 18-19 Jahre alten Mann mit Pfefferspray besprüht. Der Angreifer soll ca. 180 cm groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Einbrüche in Mehrfamilienhäuser,

Wiesbaden, Sonntag, 15.03.2026, 09:30 Uhr bis Montag, 16.03.2026, 12:30 Uhr

(ck) Zwischen Sonntag und Montag kam es zu weiteren Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser.

Im Zeitraum von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hildastraße ein. Dort wurden sieben Kellerabteile aufgebrochen und durchsucht. Ob dabei etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar.

Ebenfalls zwischen Sonntag und Montag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße in Erbenheim. Hier wurden vier Kellerabteile aufgebrochen und durchsucht. Dabei entwendeten sie Schmuck, Werkzeug und Elektrogeräte.

Ein dritter Einbruch ereignete sich im selben Zeitraum in der Blütenstraße, in Rambach. Die unbekannten Täter öffneten ein Rollladen um dann gewaltsam durch ein Fenster in das Haus zu gelangen. Innerhalb der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Diebstahl von Diesel,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, Freitag, 13.03.2026, 13:00 Uhr bis Montag, 16.03.2026, 07:25 Uhr

(ck) Über das Wochenende von Freitag bis Montag, wurden im Bereich einer Baustelle in der Hagenauer Straße, in Wiesbaden, aus mehreren Baustellenfahrzeugen Kraftstoff entwendet. Die unbekannten Täter öffneten die Kraftstofftanks der Fahrzeuge und entwendeten so ca. 500 Liter Diesel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Kabeldiebstahl,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Festgestellt: Montag, 16.03.2026

(ck) Am Montagmorgen (16.03.2026) wurde auf einer Baustelle in Mainz-Kastel in der Wiesbadener Straße festgestellt, dass unbekannte Täter aus einem Mehrfamilienhaus Kupferkabel aus mehreren Stockwerken entfernten. Zum genauen Tatzeitraum konnten keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell