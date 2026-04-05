Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei WOLFENBÜTTEL vom 05.04.2026: 79-Jährige in Groß Flöthe vermisst

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Wolfenbüttel (ots)

Seit dem Nachmittag des 04.04.2026 wird eine 79-jährige Frau in Groß Flöthe vermisst. Sie war gemeinsam mit Angehörigen auf dem Sportplatz und hat diesen unbemerkt verlassen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen vor Ort, in den umliegenden Ortschaften sowie einer Absuche mit dem Polizeihubschrauber konnte die Dame bislang nicht gefunden werden. Die 79-Jährige ist körperlich fit, leidet aber unter beginnender Demenz und ist daher nur eingeschränkt orientiert.

Die Dame kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist ca. 165 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat rötliche, schulterlange Haare und trägt eine Brille. Sie ist bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, schwarzer Jacke und ebenfalls schwarzen Schuhe.

Anwohner werden gebeten auch in Gärten, Garagen & Schuppen nachzusehen.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 9330 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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