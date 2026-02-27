Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Bismarckstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Einbruch. Die Täter nutzten die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner und drangen in die Wohnung ein.

Gegen halb zehn hatte die 61-jährige Frau ihr Zuhause verlassen. Als sie zwei Stunden später zurückkam, waren sämtliche Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden vor allem Schmuckgegenstände entwendet. Der Wert der Beute wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bismarckstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell