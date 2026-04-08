Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 08.04.2026: Polizei, Stadt und Landkreis Peine gemeinsam für mehr Sicherheit

Peine (ots)

Elektrokleinstfahrzeuge, unter anderem E-Scooter, sind mittlerweile fester Bestandteil des Straßenverkehrs und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Neben steigenden privaten Zulassungen werden im Landkreis Peine auch E-Scooter durch Verleihfirmen zur Nutzung bereitgestellt. Für diese noch immer relativ neue Mobilitätsform zeichnet sich in den Erhebungen und Statistiken mittlerweile ein konkretes Bild ab, was Nutzung und auch Unfallbeteiligungen angeht. Häufigste Unfallursachen sind Fahruntüchtigkeit und Fehler bei der Straßenbenutzung bzw. verkehrswidriges Benutzen des Gehwegs. Hinzu kommen Situationen, die nicht statistisch erfasst werden aber ebenso zu Unmut führen, zum Beispiel unbedachtes und teils auch verkehrswidriges Park- und Abstellverhalten. Ein achtlos abgelegter E-Scooter oder das rücksichtslose Befahren von Gehwegen oder der Fußgängerzone kann schnell zur Gefahr werden. Zur Senkung der Unfallzahlen und um das Bewusstsein für die Besonderheiten von E-Scootern zu schärfen, haben sich die Sicherheitspartner aus Polizei, Stadt und Landkreis Peine zusammengetan. Fehlverhalten soll gemeinsam geahndet, Sicherheitshinweise erläutert und Wissenslücken geschlossen werden.

Als ersten Teil dieser Maßnahmen haben am heutigen 08.04.2026, Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet und der Fußgängerzone stattgefunden. Ein Ziel dieser Kontrollen war es, verkehrswidrig handelnde E-Scooter-Fahrer und -Fahrerinnen aufzuklären und nötigenfalls zu sanktionieren. Außerdem konnten Passanten und Verkehrsteilnehmende über Besonderheiten, Vorgaben und auch mögliche Gefahren in Verbindung mit E-Scootern aufgeklärt werden.

Als nächstes wird im Rahmen des BRAWO Mobility Spring am 11.04.2026 über das Thema E-Scooter informiert. Viele Fragen rund um das Thema E-Scooter können geklärt werden. Außerdem können Interessierte ihr Geschick in einem Handling-Parcours testen.

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