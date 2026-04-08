Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.04.2026. FOTO im Anhang.

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Salzgitter (ots)

Präventionsveranstaltung in Hallendorf stärkt Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.

Im Evangelischen Gemeindehaus in Hallendorf fand am 26. März eine gut besuchte Präventionsveranstaltung mit dem Schwerpunkt Einbruchsschutz statt. Hintergrund der Veranstaltung waren Einbrüche, die sich Ende vergangenen Jahres im Stadtteil ereignet hatten und bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Verunsicherung sorgten.

Zu den Teilnehmenden zählten neben zahlreichen Einwohnerinnen und Einwohnern auch der Ortsbürgermeister der Ortschaft Ost, Herr Marco Kreit, der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Herr Sigmar Aust, sowie die Dienststellenleiterin der Polizeistation Thiede, Louisa Vergien.

Gemeinsam informierten sie über wirksame Maßnahmen zum Einbruchsschutz und gaben praktische Hinweise, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor Einbrüchen wirksam schützen können.

Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur die Vermittlung konkreter Präventionstipps, sondern auch die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls innerhalb des Stadtteils. Gleichzeitig wurde die Bedeutung einer sichtbaren Präsenz der Polizei in Hallendorf hervorgehoben, um Vertrauen zu schaffen und präventiv zu wirken.

Die rege Teilnahme und das Interesse der Bevölkerung unterstreichen die Bedeutung solcher Veranstaltungen für den Austausch zwischen Behörden und Bürgerschaft.

Positiv hervorzuheben ist zudem, dass seit Beginn des Jahres 2026 keine neuen Einbruchsfälle in Hallendorf verzeichnet wurden.

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