Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 08.04.2026: Zeugen nach Unfallflucht in Gadenstedt gesucht

Peine (ots)

Am 06.04.2026 gegen 19:00 Uhr ist eine Grundstücksmauer in der Sommerstraße in Gadenstedt beschädigt worden, der Unfallverursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden. Anwohner hörten einen lauten Knall und sahen, wie sich ein dunkler SUV, möglicherweise ein VW Touareg, vom Unfallort entfernte. Offenbar ist der Wagen beim Rangieren gegen die Grundstücksmauer gefahren und hat diese beschädigt. Beim Fahrer handelte es sich wahrscheinlich um einen dunkel gekleideten Mann gehandelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ilsede unter 05172 370750 entgegen.

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