Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.04.2026.

Salzgitter (ots)

Opfer nach Messerstich erheblich verletzt.

Salzgitter, Lebenstedt, Schlehenweg, 09.04.2026, 20:45 Uhr.

Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass eine mehrköpfige Tätergruppe gewaltsam auf ein 17-jähriges Opfer eingewirkt hatte. Hierbei wurde das Opfer durch einen Messerangriff und Reizgas nicht unerheblich verletzt.

Die Polizei konnte drei Tatverdächtige im Alter von 16-21 Jahren festnehmen.

Das Opfer musste mit erheblichen Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden.

Weitere Ermittlungen zum Motiv der Täter dauern an.

Die Polizei Salzgitter bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

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